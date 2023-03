Caminhão invade canteiro e placas de concreto atingem totem da Av. Cecília Meireles

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um caminhão Scania 1115 com uma carga reboque invadiu o canteiro central da Avenida Cecília Meireles, no Antônio Zanaga, em Americana na madrugada desta terça-feira(28).

De acordo com informações da Polícia Militar, na chegada dos policiais, o motorista já não se encontrava mais no local. Ninguém se feriu.



O veículo carregava 3 placas maciças de concreto de 25 mil quilos. No interior do caminhão, foram encontradas notas fiscais e documentos em nome do proprietário.

A perícia compareceu no local e a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária.

