Campanha solidária ‘Carrinho da Gratidão’ segue até dia 31 no Tivoli Shopping

A campanha solidária ‘Carrinho da Gratidão’, promovida pelo Tivoli Shopping, já realizou a doação de 150 quilos de alimentos, além de roupas e agasalhos, sapatos e brinquedos ao Fundo Social de Santa Bárbara d’Oeste.

A ação segue até o dia 31 deste mês e ainda estão na lista para serem beneficiadas as seguintes instituições: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Fundo Social de Solidariedade de Americana e Sociedade São Vicente de Paulo.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, agasalhos e brinquedos novos e usados, desde que estejam em bom estado.

O ponto de arrecadação funciona de segunda-feira a domingo, das 11h às 17h, na Entrada ‘C’ do empreendimento, localizada ao lado das Casas Bahia. Voluntários da Unisal, da Sociedade São Vicente de Paulo e funcionários do Subway ficam no local, diariamente, para receberem as doações.

A campanha Carrinho da Gratidão conta com apoio da Faculdade Unisal, Subway, Supermercados São Vicente, TGRH Consultoria, Writesys Sistemas, Zuhause Móveis e Colchões e Metils Comunicação Visual, além das Prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e de Americana.

“É uma satisfação para o Tivoli Shopping poder contribuir para essa causa tão importante. Já conseguimos fazer uma boa doação ao Fundo Social de Santa Bárbara d’Oeste e agora seguimos contando com a ajuda de toda a população para reunir mais doações e poder ajudar também as outras instituições. Com a colaboração de todos, vamos fazer a diferença na vida das famílias que tanto precisam”, destaca o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.