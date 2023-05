Cão é resgatado após sofrer maus-tratos em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um cão abandonado foi resgatado na manhã desta quinta-feira (04) em uma casa no bairro Nova Veneza após sofrer maus-tratos. Secretaria de Bem Estar Animal, Guarda Municipal e Polícia Civil participaram da ocorrência. Eles precisaram invadir a residência, que fica na Rua Belo Horizonte. Ninguém estava no imóvel.

O animal estava amarrado com uma corda e aparenta sinais de desnutrição. Ele foi alimentado e encaminhado ao veterinário para exames. Segundo o secretário de Bem Estar Animal, Regis Costa, a equipe chegou até o cão por meio de uma denúncia. “Gostaria de agradecer ao prefeito Luiz Dalben e ao deputado estadual Dirceu Dalben pelo suporte que eles têm nos dado. E mais importante: não deixem de denunciar maus-tratos a qualquer animal”, disse.

