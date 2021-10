Cão vítima de abuso sexual é resgatado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um cão vítima de abuso sexual e maus tratos foi resgatado na manhã desta terça-feira (19), na Rua das Acácias, no bairro Jardim São Paulo, em Americana.

O resgate foi feito pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) juntamente com a equipe do Deputado Bruno Lima. De acordo com a GAMA, a equipe compareceu ao local onde havia a denúncia de maus tratos ao cachorro.

A denúncia indicava um vídeo em que um homem manipulava o pênis do animal, a guarda não conseguiu localizar o agressor, mas já o identificou.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Americana e o cachorro foi examinado por um veterinário, sendo constatada lesão no órgão genital. O animal foi recolhido e encaminhado para a ONG “Laticão”.