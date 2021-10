Recém-nascido é encontrado em caçamba de lixo e morre em Paulínia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O corpo de um recém-nascido foi encontrado em uma caçamba de lixo no bairro São José, em Paulínia, nesta terça-feira (19).

De acordo com o Guarda Municipal, o corpo do bebê do sexo masculino, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado por uma catadora de sucatas dentro de um saco na caçamba.

Ao perceber algo se mexendo entre os plásticos, a catadora de sucatas abriu um saco de ração e retirou o bebê.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a criança não resistiu.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre a mãe.