Carnaval de Santa Bárbara atinge recorde de público com 50 mil pessoas

Recorde de público. Mais de 50 mil pessoas prestigiaram a edição 2023 do Carnaval DuzEnta de Santa Bárbara d’Oeste durante os três dias de programação intensa, entre sábado (18) e segunda-feira (20). O público rotativo acompanhou os oito blocos de carnaval de rua participantes e voltados para diversos públicos, que passaram pelas ruas da cidade, e atrações culturais no coração de Santa Bárbara, a Praça Central.

Realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, a pesquisa apontou que 68% do público era formado por barbarenses. Também foram identificados foliões de Americana, Nova Odessa, Piracicaba e Sumaré, além de pessoas de outros estados como Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Norte, além de turistas dos Estados Unidos.

A grande parcela do público pesquisado, 57%, tem de 20 a 40 anos – o que foi evidenciado no dia de maior destaque do Carnaval DuzEnta 2023, a segunda-feira. O último dia da folia representou mais de 50% do público presente no carnaval de Santa Bárbara d’Oeste.

Cerca de 57% do público ficou sabendo do carnaval por meio das redes sociais, seguido de 24% por amigos e familiares. Além da divulgação nas redes sociais, a Prefeitura investiu em comunicação externa em diferentes pontos da cidade, instalou cubo de 4 metros de altura na Praça Central com a comunicação dos blocos, lançou um site com a programação completa e todos os itinerários e firmou parceria com a Rádio Vox 90 para anúncio dos blocos de forma gratuita. Além disso, a Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz reforçou o time, trazendo detalhes de todas as iniciativas.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, crianças, jovens e adultos se divertiram em diversos pontos da cidade, com sons variados e energia contagiante. “Estávamos com saudades de uma das maiores festas da nossa cultura. Este foi o primeiro Carnaval após a pandemia. Responsabilidade em dobro para programar e realizar este grande evento”, explicou. “Feliz por saber que, além dos foliões barbarenses, recebemos pessoas de diversas cidades da região. Nossa cidade cada vez mais se consolida como uma capital cultural”, complementou o chefe do Executivo.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que o Carnaval de Santa Bárbara retornou com força total e superou as expectativas. “Esse é um evento turístico com potencial de atrair milhares de pessoas para nossa cidade, movimentando, acima de tudo, a economia local”, frisou. “Agradeço a cooperação dos blocos que se uniram de forma voluntária para potencializar ainda mais o evento e trazer a identidade das festividades da rua para a nossa programação oficial que ocorreu na Praça Central, bem como todo o esforço dos servidores municipais e secretarias envolvidas, além da Guarda Municipal e Polícia Militar”, enfatizou.

Participaram da folia o Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida, além das participações de Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim Q Se Faz.

A edição também contou com as delícias de Santa Bárbara d’Oeste representadas por foodtrucks. Os empreendimentos gastronômicos Lancholet, House Açaí, Bang! Food Truck, Doce Espiga, Pão com Linguiça do Mineiro, Ki-Pastel, Fazenda Cardoso Benedeti, Churros da Mamãe e Raspa Raspa, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, levaram um cardápio diferenciado na Praça Central. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio da Sancta Cervejaria e Rádio Oficial Vox 90.

