Um carro caiu dentro do córrego da Avenida Brasil, próximo ao Hospital Unimed, na tarde deste domingo(21), em Americana.

De acordo com as primeiras informações, o homem conduzia o carro modelo Ecosporte, quando perdeu o controle e caiu no córrego por volta das 18h.

O motorista teve ferimentos leves e foi conduzido pela Guarda Municipal de Americana para registro da ocorrência.

Notícia em atualização