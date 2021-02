Prefeitura diz que falta d’água no pós-Anhanguera é causada por rompimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana informou na noite deste domingo(21), que a falta d’água na região do pós-Anhanguera está sendo causada por um rompimento.

“A falta de água está sendo causada por alguns problemas identificados pelo DAE, que está trabalhando para solucionar todos o mais rápido possível”, compartilhou o executivo em sua rede social.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com a prefeitura, os serviços começaram no sábado (20) com uma rede rompida no Campo Belo, que foi reparada. No entanto, hoje (21), logo pela manhã, o DAE localizou um grande vazamento na Subadutora SA14, que liga o CR13 (Letônia) com o CR14 (Praia Azul). A subadutora passa junto à linha da CPFL, em local de difícil acesso, numa área coberta por vegetação, informou.

“Os serviços de preparo para os reparos começaram nesta manhã e estão entrando na fase final agora. Apesar do bombeamento estar normal para essa região, o sistema está comprometido. Após a conclusão, o abastecimento será restabelecido”, concluiu o comunicado.