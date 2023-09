Carro-forte é alvo de ataque e fica destruído na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um carro-forte foi alvo de um ataque no início da noite desta segunda-feira (11) no km 137 da rodovia Anhanguera, no sentido da capital. De acordo com informações iniciais, a ação criminosa envolveu uma troca de tiros e a posterior explosão do veículo de transporte de valores.

Até o momento, não há detalhes disponíveis sobre possíveis feridos no incidente. As autoridades competentes, incluindo a Polícia Rodoviária e a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, já se encontram no local para investigar o ocorrido e tomar as medidas necessárias.