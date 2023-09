Incêndio atinge imóvel no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio atingiu um imóvel localizado na Rua Carioba, no centro de Americana, na noite desta segunda-feira(11). De acordo com testemunhas oculares, o fogo teve início no lado externo do edifício.

Populares que estavam nas proximidades rapidamente tentaram conter as chamas, utilizando extintores e mangueiras de um comércio adjacente. No entanto, suas tentativas não foram suficientes para controlar o incêndio. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e,estão trabalhando para extinguir as chamas.

Até o momento, não foram relatadas quaisquer informações sobre possíveis vítimas decorrentes do incêndio. As autoridades estão conduzindo uma investigação para determinar a causa do incidente.