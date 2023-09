Após matéria, passa de 1.500 assinaturas o abaixo-assinado por volta mão dupla em avenida

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após a matéria divulgada pelo Portal de Americana no domingo(10), passou de 1.500 assinaturas o abaixo-assinado solicitando a reintrodução de dois sentidos na Avenida Affonso Pansan, especificamente no trecho compreendido entre a Avenida Paschoal Ardito e a área próxima ao Atacadão.

A petição criada por Amanda Martins que tinha apenas 27 assinaturas e já conta com 1.537 signatários, surgiu após o Portal mostrar que a Prefeitura de Americana decidiu que a Avenida Affonso Pansan permanecerá com seu sentido exclusivo em direção ao bairro, sem a reinstauração do sentido contrário. A decisão da administração municipal contrariou as expectativas da moradora e de outros cidadãos que compartilham sua preocupação.

A principal razão por trás da petição é o impacto negativo no trânsito local desde a alteração na configuração da avenida. Amanda descreve o congestionamento diário que enfrenta ao se ver obrigada a utilizar a Avenida Paschoal Ardito para acessar o destino desejado. “Sou obrigada a entrar na Paschoal Ardito, que não comporta o fluxo desviado pra lá. É congestionamento todos os dias pela manhã”, relatou.

A moradora também ressaltou o aumento significativo no tempo gasto em deslocamentos desde a mudança na avenida: “Eu levava 10 min pra chegar no meu trabalho, antes dessas obras, agora levo 30 minutos”.

Para enfrentar a situação, a Prefeitura de Americana informou, na semana passada, que a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) do município tomará medidas para melhorar o fluxo de tráfego na região. Entre as ações planejadas está o alargamento do trecho da Avenida Paschoal Ardito, compreendido entre a Rua Santa Amélia e a Rua Santa Cláudia, como parte do projeto de remodelação viária na área do Portal de entrada da cidade.