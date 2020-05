Casa de idosos tem mais três casos suspeitos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (28) o registro de mais três casos suspeitos de Covid-19 de residentes da casa de longa permanência para idosos. São duas idosas de 88 anos e uma de 74 anos, que estão em isolamento domiciliar. O espaço já teve nove casos de moradores confirmados, sendo que destes, houve o falecimento de duas moradoras pela doença no dia 23 de maio.

Duas idosas residentes na casa, que tiveram resultado positivo para a doença e estavam internadas em hospitais particulares, tiveram alta e estão agora em isolamento domiciliar: uma de 92 anos e outra com 77 anos (a idade desta idosa havia sido informada anteriormente como 92 anos). Outras duas idosas residentes na casa continuam internadas: uma de 81 anos em hospital particular e uma de 83 anos, no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O boletim atualizado traz ainda mais um caso positivo de coronavírus, sem relação com a casa. Trata-se de uma mulher de 44 anos, moradora do Parque Novo Mundo, que teve resultado positivo para a doença no dia 12 de maio e já está curada.

Americana registrou também cinco novos casos suspeitos internados, sendo quatro no Hospital Municipal: uma mulher de 47 anos, do Jardim Boer; uma mulher de 50 anos, do Jardim Boa Vista; um homem de 38 anos, do Campo Limpo; e um homem de 62 anos, da Praia dos Namorados. O outro novo caso suspeito está internado em hospital particular: um homem de 31 anos, do Balneário Riviera.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 104 casos positivos, sendo seis óbitos, cinco internados, 11 em isolamento domiciliar e 82 curados; 28 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 14 internados em hospitais e 14 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 468 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.