Casal morre após apresentar febre e manchas no corpo

piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, e sua namorada, a dentista Mariana Giordano, faleceram após apresentarem sintomas preocupantes nos últimos dias. Ambos relataram febre, dores e manchas vermelhas no corpo, o que levantou suspeitas sobre a causa das mortes.

De acordo com informações obtidas, os sintomas surgiram logo após o casal retornar de uma viagem para a zona rural de Campinas, no interior de São Paulo, e para Monte Verde, distrito do município mineiro de Camanducaia.



As autoridades locais estão investigando os óbitos, e a Vigilância Epidemiológica de Jundiaí suspeita que a causa possa estar relacionada à dengue, leptospirose ou febre maculosa, uma doença transmitida por carrapatos.

Douglas Costa estava internado em um hospital privado de Jundiaí quando veio a óbito, e sua namorada foi atendida em uma unidade de saúde na capital paulista, mas também não resistiu. Os dois apresentaram os mesmos sintomas, o que reforça a preocupação das autoridades em determinar a causa das mortes.

A Prefeitura de Jundiaí informou que irá enviar amostras biológicas do paciente para o Instituto Adolfo Lutz, renomado centro de pesquisa, para que seja realizado o diagnóstico preciso.

Em relação à possibilidade de febre maculosa, a Secretaria de Saúde de Camanducaia, onde fica o distrito de Monte Verde, afirmou que é improvável que a transmissão tenha ocorrido no município. Segundo a pasta, não foram registrados casos da doença na região há mais de 20 anos, além de não haver a presença do carrapato estrela, vetor da febre maculosa.

Douglas Costa, além de sua carreira como piloto de automobilismo, era empresário do ramo de móveis planejados em Jundiaí e participava da Copa C300, organizada pela AMG Cup Brasil. Sua empresa expressou condolências aos familiares e amigos neste momento difícil.

As autoridades estão empenhadas em esclarecer as circunstâncias das mortes e fornecerão atualizações assim que houver mais informações sobre o caso.

