CCL abre inscrições para aulas de dança

Estão abertas as inscrições para duas novas turmas de dança oferecidas pela Space Dance Americana no Centro de Cultura e Lazer (CCL), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. As aulas começam no início de agosto e ocorrerão às segundas-feiras, das 17h às 18h30, e às sextas-feiras, das 18h às 20h.

São oferecidas, ao todo, 50 vagas para praticantes nos níveis iniciante e intermediário. Os interessados devem ter entre 10 e 60 anos de idade e podem se inscrever diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo, através do telefone (19) 3408-4800 ou pelo WhatsApp do grupo, (19) 99962-1666.

Serão ministradas diversas modalidades, incluindo danças de rua, danças de salão e preparação para apresentações do grupo de dançarinos em eventos públicos. O breakdance, estilo de dança de rua integrante da cultura do hip hop criada nos anos 70 nos Estados Unidos, e a dança de salão devem abrir a agenda de ritmos.

“A dança é uma linguagem artística capaz de expressar as características culturais de uma sociedade e, além disso, promove o bem-estar físico e mental através do entretenimento e da socialização. Por isso, esta atividade é uma ótima oportunidade para quem deseja se divertir por meio da música e da dança e da cultura”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O CCL está localizado à Avenida Brasil, 1.293, no bairro Jardim São Paulo.