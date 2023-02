CDHU vai construir 300 moradias populares em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade em primeira discussão, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (31) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 7/2023, de autoria do Poder Executivo, que referenda convênio celebrado entre o município de Americana e a Companhia de Desenvolvimentos Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) para a construção de trezentas unidades habitacionais de interesse social no Jardim das Orquídeas.

A área que será utilizada pela CDHU teve sua destinação alterada através da aprovação por unanimidade, também em primeira discussão após ter sido incluído na pauta da ordem do dia em regime de urgência, do projeto de lei nº 6/2023, de autoria do Poder Executivo.

A área, localizada na Rua João Ginetti, teve sua destinação alterada de bem de uso institucional para a categoria de bem dominical.

De acordo com o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, a construção vai atender famílias em situação de vulnerabilidade já cadastradas na pasta. A previsão é que a obra dure 18 meses.