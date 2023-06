Cerveja a R$ 15,40 e energético por R$ 27,50: Confira os preço das bebidas da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A 35ª edição da Festa do Peão de Americana tem atraído multidões de pessoas em busca de diversão e música sertaneja de qualidade. No entanto, o preço das bebidas volta a chamar a atenção dos frequentadores do evento, em especial, nos camarotes.

Enquanto os artistas renomados como Maiara e Maraísa, Edson e Hudson, e Rionegro e Solimões agitam o palco principal, os frequentadores têm enfrentado preços elevados.



Confira abaixo alguns exemplos:

Brahma 350 ml: R$ 15,40

Spaten 350 ml: R$ 18,70

Becks 350 ml: R$ 19,80

Garrafa de água 500 ml: R$ 8,80

Lata de Red Bull: R$ 27,50

Os preços chamam a atenção, especialmente considerando que se trata de um evento de grande porte. A lata de Red Bull, por exemplo, chega a ser comercializada por quase três vezes o valor de outras bebidas semelhantes.

Para aqueles que optam por aproveitar o conforto dos camarotes, há opções de combos exclusivos. No entanto, o combo mais caro disponível, composto por Whisky Old e 4 latas de Red Bull, alcança um valor impressionante de R$ 748,00.

O camarote Brahma, que oferece buffet com diversas opções de comidas e bebidas open bar, também não fica atrás no quesito preço, chegando a custar R$ 699,00.

