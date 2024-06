Cervejaria 3 Américas fecha unidade no Villa Multimall

Foto: Will Moreira/PA

Após quase três anos de operação, a Cervejaria 3 Américas anunciou nesta segunda-feira (3) o fechamento de sua unidade no Villa Multimall, localizado em Santa Bárbara d’Oeste.

Inaugurada em julho de 2021, a cervejaria utilizou suas redes sociais para agradecer ao público e informar que “tem uma grande novidade a caminho”, sem fornecer mais detalhes.

Veja a nota na íntegra:

“É com um misto de nostalgia e empolgação que anunciamos que as atividades da Cervejaria 3 Américas SBO chegou ao fim. Foi uma jornada incrível, repleta de momentos inesquecíveis e sabores marcantes que compartilhamos com todos vocês.

Mas, como todo bom final marca um novo começo, temos uma GRANDE NOVIDADE a caminho! Algo inovador e surpreendente está prestes a ser revelado, e garantimos que vocês vão adorar!

Fiquem atentos às nossas redes sociais para não perderem nenhuma novidade.

Obrigado por fazerem parte da nossa história.

Equipe 3 Américas SBO”