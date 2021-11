Chico anuncia aumento no valor de repasse a entidades filantrópicas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta segunda-feira (08), representantes de nove entidades filantrópicas parceiras da Educação municipal e responsáveis pelo atendimento de até 213 crianças em vagas de creche em período integral. Eles anunciaram a atualização no valor do repasse, de R$ 447,99 para R$ 550,00/mensais por criança atendida, a partir de 1º de janeiro de 2022. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, também participou da reunião.

“Nós acreditamos em vocês e chegamos aos 22% acima do que já é repassado, de R$ 447,99 para R$ 550,00 por criança de creche em período integral. Obrigado pela parceria, sabemos que se vocês vão bem nós vamos bem e toda Educação em Americana ganha em qualidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O reconhecimento do trabalho desempenhado pelas entidades também foi ressaltado pelo secretário. “Hoje é um dia para falarmos do repasse mas também um dia para celebrar o bom atendimento prestado pelas filantrópicas”, declarou Ghizini.

Atualmente nove entidades atendem até 1.213 crianças – número máximo previsto em contrato – em creche em período integral. São elas Tio Franchi, Fundação Letícia Duarte, Cijop, Sasa, Lar da Mãe Esperança, Creche São Vicente de Paulo, Vó Antonieta, Centro de Orientação Humana São Domingos e Apam.

Dessas entidades, três delas atendem ainda até 310 crianças (máximo previsto em contrato) em Pré-escola complementação: Cijop, Centro de Orientação Humana São Domingos e Sasa. O valor da complementação também será majorado e passará de R$ 332,48 para R$ 400,00 mensais/por aluno.

Além do reajuste de valores, no próximo ano também será ampliada a oferta de vagas atendidas pelas entidades: no chamamento serão disponibilizadas 2.045 vagas pelas filantrópicas, sendo 1.775 para creche e 310 para pré-escola.