Portal de Americana recebe moção de congratulações da Câmara Municipal

O Portal de Americana recebeu no dia 4 de novembro, da Câmara Municipal de Americana, uma moção de congratulações pelos sete anos de fundação do site de notícias celebrado no dia 1º de novembro.

O documento foi entregue pelo autor e presidente da casa, o vereador Thiago Martins(PV), ao editor-chefe do site, Willian Moreira na dependências do prédio Divino Salvador.

A moção foi apreciada pelos vereadores no dia 28 de outubro e aprovada por unanimidade pelos presentes.

“Parabenizo o Portal de Americana por mais um ano de atividades, desejando

que sua história continue sendo escrita com a mesma seriedade que o trouxe até aqui”, disse o autor na propositura.

“Recebi com muita felicidade a moção. O Portal de Americana está sempre atento para noticiar os fatos da nossa cidade e esse reconhecimento é muito válido”, afirmou Moreira.