chico anuncia reforma do campo society do zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (10), a reforma do campo de futebol society do Zanaga, bastante aguardada pela população que utiliza o espaço. O anúncio faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

As intervenções no local vão incluir a remoção da grama sintética existente, aplicação de borracha reciclada de pneu, varredura homogênea e acabamento da borracha e a implantação da nova grama sintética fibrilada. O investimento será de R$ 105.810,40, custeado com recursos próprios da Secretaria de Esportes.

A reforma tem como objetivo oferecer melhores condições para a prática do esporte e incentivar a utilização do espaço pela comunidade. O edital de licitação para contratação da empresa que vai executar os serviços foi publicado no Diário Oficial desta quinta.

“Nosso trabalho pelo esporte continua intenso e hoje temos a alegria de anunciar mais uma importante e esperada reforma. Este é um campo bastante frequentado pela população e temos certeza que, após a troca da grama sintética, será ainda mais utilizado para os momentos de lazer. É Americana voltando a sorrir no esporte”, afirmou o prefeito Chico Sardelli, que esteve no local acompanhado pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pelo secretário de Esportes, Marcio Leal, e pelo vereador Juninho Dias.

“Estamos trazendo mais qualidade e dignidade para o pessoal que gosta de bater uma bolinha no campo do Zanaga. Uma demanda frequente que agora está sendo atendida, comprovando a nossa preocupação com o esporte”, disse o vice-prefeito.

“Nossa missão é garantir que todos os espaços esportivos da nossa cidade estejam em ordem e tenham condições para que a população possa praticar seus exercícios. Estou muito contente com cada reforma que estamos realizando”, completou o secretário Marcio Leal.