Chico apresenta Comitê de Retomada Econômica de Americana

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi apresentaram nesta sexta-feira(30), o recém-criado Comitê de Retomada Econômica de Americana, composto por representantes do Poder Público e de entidades e órgãos de classe ligados aos setores produtivos da cidade. O grupo de trabalho tem o objetivo de coordenar ações de geração de emprego e renda no período pós-pandemia da Covid-19.

O Comitê será composto por 20 membros. Sete deles fazem parte do Poder Público, sendo ligados ao Gabinete do Prefeito, às secretarias municipais de Planejamento (Unidade de Desenvolvimento Econômico), Negócios Jurídicos, Cultura e Turismo e Fazenda, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e à Câmara de Americana, representada no grupo pelo vereador Lucas Leoncine.

Por parte da sociedade civil, são 13 as entidades e órgãos de classe presentes no grupo de trabalho: Sebrae, Sinditec, Sincomércio, Aescon, Ciesp, Acia, Senai, Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM. Em reuniões anteriores, os integrantes do comitê apresentaram iniciativas compiladas e apresentadas em um documento contendo 25 itens para promover a retomada econômica, como a elaboração de uma agenda de eventos e feiras, realização de um mutirão para formalização de empresas, disponibilidade de linhas de crédito, cursos de capacitação, incentivo ao turismo de negócios, criação de uma plataforma on-line para negócios regionais, entre outras propostas.

Chico destacou o compromisso da Administração Municipal em ser um agente facilitador do desenvolvimento local. “Nós temos a obrigação de coordenar esse trabalho e de forma direta incentivar ações para que possamos ter resultados positivos na economia da cidade. Precisamos levantar a autoestima da nossa cidade, fazer com que ela volte a ser motivo de buscas e de interesse da região e do estado”, declarou.

Também participaram do anúncio o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, o secretário de Planejamento, Angelo Sergio Marton, e o secretário adjunto responsável pela Unidade de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Comitê de Retomada vai se unir em câmaras temáticas para implementar cada uma das 25 demandas iniciais, que podem ser alteradas conforme o desenvolvimento do trabalho. “A ideia é aproximar o setor público do privado e juntos, em cada câmara temática, vamos trabalhar na implantação desses itens”, garantiu Rafael de Barros.

O Comitê de Retomada Econômica foi criado por meio do decreto nº 12.684, de 29 de abril de 2021, e publicado na edição do Diário Oficial deste sábado (1º).