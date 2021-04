Chico apresenta relatório dos 100 primeiros dias de governo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi, apresentaram nesta sexta-feira (9) as ações da administração municipal nos primeiros 100 dias de governo, completados neste sábado (10). Eles anunciaram que as 698 crianças inscritas para vagas em creche foram totalmente atendidas pela rede de ensino pública e particular. O chefe de gabinete Franco Ravera Sardelli também participou da prestação de contas.

Chico detalhou ações e programas executados pelas secretarias municipais e obras iniciadas na gestão passada e concluídas neste início de ano, como a nova captação de água bruta do Rio Piracicaba, para o abastecimento público. “Não tenho dúvidas de que pelo trabalho e planejamento que estamos fazendo no DAE, teremos um abastecimento de qualidade. Sem deixar de registrar a importância de todos aqueles que passaram por esse cargo”, disse Chico.

Na área de Educação, Chico explicou que não há mais fila de crianças para vagas em creche. “Todas as crianças inscritas no cadastro da Secretaria de Educação agora têm a vaga garantida nas creches, graças à parceria com unidades particulares e em entidades assistenciais de ensino”, informou.

O prefeito também fez o lançamento oficial da campanha para escolher a árvore-símbolo de Americana nas redes sociais da prefeitura. As espécies ipê-roxo, ipê-branco, jacarandá e cambará foram indicadas pelos especialistas da secretaria de Meio Ambiente, do Jardim Botânico e do Parque Ecológico. “Este é um projeto que nos traz muito orgulho e alguma alegria neste momento tão delicado da história da humanidade, em função da pandemia”, disse.

Chico ainda anunciou a criação do cartão-alimentação destinado a famílias em situação de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro único, com renda mensal de até R$ 89,00 per capita. O cartão substitui as cestas básicas que já eram entregues às famílias acompanhadas pelos CRAS e pelo CREAS, por um cartão alimentação no valor de R$ 100,00 por 3 meses. “Será um benefício eventual temporário que vai apoiar quem realmente precisa dessa ajuda”, afirmou.

Todas as ações serão detalhadas em uma revista digital disponível à população no site da prefeitura a partir da próxima segunda-feira.