Chico Sardelli entrega reforma da ala 3 e da UTI adulto do Hospital Municipal

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta quinta-feira (16) as novas instalações da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – adulto, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM). Pacientes, acompanhantes e funcionários passam a contar com o espaço totalmente revitalizado e com novas mobílias hospitalares, resultando em maior conforto e um ambiente mais humanizado e acolhedor a todos. A UTI foi ampliada, passando de oito para dez leitos (sendo um para isolamento) e a ala 3 dispõe de 18 leitos normais de internação.

A reforma contemplou a substituição do piso, forro, luminárias, bate-macas, janelas e portas internas; instalação de manta vinílica no piso; instalação de forro de gesso acartonado, com luminárias em LED embutidas; nova pintura; substituição das redes elétrica e hidráulica; instalação de uma nova rede de gases medicinais e de móveis planejados. No local foram executados ainda banheiros acessíveis na área de isolamento e na área de atendimento coletivo.

Também foi instalado aparelho de ar-condicionado central por meio de recursos próprios municipais, ao custo de R$ 360.055,64.

As obras foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Orlando Silva, no valor de R$ 699.246,20. A prefeitura contribuiu com a contrapartida de R$ 146.200,20. Além da contrapartida, o município ainda investiu mais R$ 31.055,64 em complemento à finalização das obras, totalizando R$ 1,2 mi em investimentos.

O prefeito Chico Sardelli lembrou que a saúde da população sempre foi sua prioridade de governo e pontuou as melhorias que a reforma vai proporcionar aos moradores que necessitarem de internação no HM.

“Nós estamos construindo uma nova época na saúde de Americana, porque é nossa prioridade. É um prazer enorme poder estar aqui num momento como esse, de estar próximo efetivamente da dor daquele que mais precisa. O Hospital Municipal tem feito o melhor para atender com dignidade e carinho os pacientes e seus familiares e a população poderá contar agora com esta ala totalmente reformada, oferecendo mais conforto e ótima assistência a todos”, destacou o prefeito Chico.

O secretário de saúde Danilo Carvalho Oliveira ressaltou o trabalho da Administração municipal parar recuperar a verba da emenda parlamentar, que estava parada desde 2015 e frisou a importância da Secretaria de Gestão de Convênios nas tratativas para usar os recursos.

“Nós tínhamos a seguinte decisão: ou reformávamos a ala 3 e a UTI ou a gente perderia os recursos que estavam parados. E nós decidimos pela reforma, para que pudéssemos entregar um espaço humanizado, com ambiência adequada” explicou o secretário, destacando a importância da reforma ao município. “Hoje entregamos uma UTI de dez leitos que segue todas as normas do Ministério da Saúde, entregamos dezoito leitos clínicos que não deixam a desejar em nada, porque Americana merece”, disse.

