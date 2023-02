Moradores do Zanaga são encontrados carbonizados dentro de carro em Limeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois corpos do sexo masculino foram encontrados carbonizados dentro da carroceira de veículo em Limeira, na madruga desta quinta-feira(16).

O veículo Montana foi localizado pela polícia no bairro Jaguari, zona rural da cidade. A PM foi até o local após uma denúncia anônima de incêndio no canavial.

De acordo com a apuração do Portal de Americana, os corpos são de dois moradores do bairro Antônio Zanaga, em Americana cujo apelidos são “Boris” e “Tim”. Ainda não há identificação completa das vítimas.

Os corpo foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

