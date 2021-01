Chico Sardelli defende bares e restaurantes abertos até às 22 horas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, solicitou a flexibilização das regras do Plano São Paulo sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais, incluindo bares e restaurantes, em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC). O pedido foi feito em uma reunião virtual extraordinária de prefeitos da RMC, ocorrida nesta quinta-feira (28), atendendo a convocação de Chico.

Chico defende que bares e restaurantes de toda a região possam funcionar até às 22 horas durante os dias da semana, com o acesso dos clientes até o horário-limite de 20h. “Defendo essa flexibilização com todas as medidas de segurança, como o uso de álcool em gel, de máscaras e do distanciamento entre as mesas. É uma forma de nós prefeitos contribuirmos com a categoria e principalmente com a economia de nossa região”, disse.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os prefeitos discutiram ainda a abertura do comércio aos sábados e domingos, em horário reduzido. O pleito dos prefeitos será encaminhado ao governo estadual por ação do diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza.