Chico vistoria obras na estrada Ivo Macris com secretário de Logística e Transportes do Estado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli vistoriou nesta quinta-feira (22) as obras de recuperação da estrada vicinal Ivo Macris, na região do pós-Anhanguera, ao lado do secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Neto. O serviço no local está sendo realizado dentro do programa “Novas Estradas Vicinais”, do Estado, e deve ser concluído em outubro.

As obras foram iniciadas em dezembro do ano passado com a remoção da vegetação do acostamento e, desde então, a estrada já recebeu a recuperação dos drenos de água e do pavimento, além de nova camada de asfalto ao longo de cerca de 15 quilômetros da via.

O objetivo é melhorar as condições da estrada para receber o transporte pesado de caminhões e a drenagem das águas, otimizando o fluxo de veículos naquela região.

Também acompanharam a vistoria o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Obras Adriano Camargo Neves e o secretário-adjunto de trânsito Pedro Peol, além de representantes da empresa que está realizando as obras, que informaram que a previsão é de concluir o trabalho em cerca de 15 dias, caso não haja chuvas muito volumosas no período.

“Fiquei contente em ver essa obra tão importante na reta final. É uma demanda antiga da população de Americana e que tem um impacto direto na vida dos moradores dos bairros do entorno e também das cidades da região, trazendo mais segurança para os motoristas. Fiz questão de pedir ao secretário que levasse nosso agradecimento ao governador Rodrigo Garcia por mais essa melhoria realizada em Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos fazendo o que o governador Rodrigo Garcia determinou, que é melhorar a logística do Estado de São Paulo cada vez mais. Essa estrada aqui é importante e está recebendo um tratamento para que ela possa ser utilizada com qualidade ao longo dos próximos anos”, afirmou o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Neto.

O vice-prefeito Odir Demarchi também comemorou o avanço da obra. “A gente sabe que é um pedido antigo da população e por isso é tão importante ver esse trabalho na reta final e feito com muita qualidade”, disse.

O investimento total é de R$ 14 milhões do Governo do Estado, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), com acompanhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. A recuperação da estrada foi solicitada pelo prefeito e pelo vereador Lucas Leoncine, sendo intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris e pelo secretário da Casa Civil, Cauê Macris.