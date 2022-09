Em reunião com secretário de obras, Juninho Dias recebe confirmação de nova praça de esportes no Parque Universitário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB reuniu-se na segunda-feira com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para discutir a construção de novos espaços públicos no município. Durante o encontro, o parlamentar recebeu do secretário a confirmação de que uma praça de esportes será construída para os moradores da região do Parque Universitário.

A nova praça será entregue como contrapartida firmada a um empreendimento residencial da região. A entrega está prevista para 2024 e o complexo esportivo deverá ter quadras, pista de caminhada e área de lazer. Segundo Juninho, o anúncio agrega qualidade de vida à região, que tem crescido muito nos últimos anos.

“Como se trata de um local em crescimento, é importante que sejam direcionados empreendimentos públicos que agreguem à nova população que habita na região. Essa praça esportiva vem ao encontro de muitos dos nossos pedidos, que graças ao empenho do poder público pode se tornar uma realidade”, comentou Juninho.

“O esporte deve ser ampliado na cidade como alternativa social e colaborador direto na saúde da população. Venho protocolando pedidos para aquela região desde o meu primeiro ano de mandato e acompanharei de perto todo esse processo. Sei que a região aproveitará e muito do novo complexo”, concluiu.