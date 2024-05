Chuvas intensas no Rio Grande do Sul: 147 municípios afetados; mais de 4,6 mil pessoas estão desabrigadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Chuvas intensas afetaram 147 municípios do Rio Grande do Sul (RS), de acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (2). No total, 67.860 pessoas foram afetadas, 4.599 estão desabrigadas e 9.993 desalojadas.

O balanço ainda revela que foram registradas 13 mortes e 21 pessoas desaparecidas, sendo que oito são de Candelária, cinco de Encantado, quatro de Roca Sales, duas de São Vendelino e uma de Passa Sete.

A tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil do RS, informa que todos os recursos humanos e materiais estão sendo empregados para as buscas e resgates de pessoas que ainda estão em situação de risco, bem como a retirada de pessoas de áreas alagadas, inundadas ou com risco de deslizamento.

“Desta forma, a Defesa Civil do estado ainda não está realizando mobilizações para o encaminhamento de doações aos atingidos, tendo em vista que os respectivos estoques de alimentos, água e outros itens estão conseguindo atender as demandas dos municípios. A orientação é de que as pessoas procurem ficar em casa e aguardem novas informações”, explica.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o Rio Grande do Sul. São previstas chuva entre 50 e 100 milímetros ao dia, ventos intensos, e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos informa que estão previstas chuvas com trovoadas e rajadas de vento no estado para os próximos dias. “Sábado e domingo ainda tem [chuva], mas já começa amenizar um pouco. Mas ainda assim, os padrões continuam, principalmente da parte central do do Rio Grande do Sul, chegando até ali no centro de Santa Catarina, continua essa tendência de chuvas com volume de massa significativos.”

Ela explica que existem alguns fatores que estão proporcionando as chuvas contínuas na região Sul, como o bloqueio atmosférico que está atuando na parte central do país, envolvendo o Centro-Oeste e o Sudeste.

