Clientes relatam mal-estar e diarreia após consumir alimentos em festival do Tivoli Shopping

Cerca de dez pessoas relataram mal-estar após consumir alimentos de um festival gastronômico que acontece neste final de semana no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com relatos que o Portal de Americana teve acesso, os clientes tiveram diarreias e há relato de intoxicação alimentar. Desde sexta-feira (18), o shopping recebe o Let’s Eat Gastro Festival.

Em um dos relatos, uma cliente afirmou ter consumido torresmo nas dependências do evento e passado mal. Há ainda reclamações sobre o arroz servido no local. “Estive lá no sábado, comi arroz e carne e passei mal”, contou uma das consumidoras que o Portal preferiu não identificar.

Um outro grupo de clientes formado por 6 pessoas, quatro também tiveram problemas intestinais e diarreias. Uma pessoa do grupo precisou procurar atendimento médico em um hospital particular após vômitos e diarreia.

Procurado pelo Portal, a DPM Marketing e Eventos, que promove o Let’s Eat Gastro Festival, informou, por meio do Tivoli Shopping, que suas operações seguem um criterioso processo de seleção pré e pós evento, em que seleciona para participação apenas profissionais de alta qualidade e profissionalismo.

“Todas as suas operações passam por treinamento da Vigilância Sanitária e seguem sua cartilha à risca. Além disso, alguns chefs de cozinha participantes possuem acompanhamento individual de nutricionistas. A DPM informa, também, que mais de 10 mil pessoas passaram pelo evento de quinta-feira a sábado e que nenhuma queixa referente a suspeita de intoxicação alimentar foi recebida no período, mas que está apurando os fatos, colocando-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, trouxe a nota enviada pelo shopping ao Portal.