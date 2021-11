Clube dos Cavaleiros terá que pagar R$600 mil para mulher que caiu da arquibancada da Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que o Clube dos Cavaleiros de Americana, indenize em R$ 600 mil uma mulher que se acidentou no Festa do Peão de Americana.

O acidente aconteceu no dia 12 de junho de 2013, quando a jovem tinha 22 anos.

De acordo com o processo, a jovem estava na Festa do Peão de Americana quando ao sair pra ir ao banheiro tropeçou em degraus sem iluminação no camarote do show e ao tentar se apoiar na lateral do espaço caiu em um vão com 4 metros de altura.

“A autora foi à Festa do Peão gozando de perfeita saúde e de lá voltou em uma cadeira de rodas, paraplégica, sequer conseguindo ter controle sobre sua urina e suas fezes, passando a usar fraldas”, traz um trecho da ação.

De acordo com um laudo emitido pelo Hospital Municipal de Americana, a jovem teve sequelas irreversíveis como paraparesia e déficit motor e sensitivo.

O Portal de Americana tentou contato com a assessoria do clube, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta nota. O espaço segue aberto para posicionamento.