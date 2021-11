Americana libera reforço da vacina Janssen a partir desta terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após atualização do documento técnico da Secretaria Estadual da Saúde, que norteia as ações da campanha de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Americana liberou a dose de reforço para quem tomou a vacina Janssen, de dose única.

A partir desta terça-feira (30), os moradores que receberam esta vacina há pelo menos dois meses já podem receber a dose adicional com outra vacina que estiver disponível na campanha.

Os moradores podem fazer o agendamento que já se encontra liberado no site www.saudeamericana.com.br ou sem a necessidade de agendamento, diretamente no posto de vacinação da Unisal, no campus Maria Auxiliadora, das 8h30 às 15h30, na Avenida Cillos, nº 3.500, bairro Parque Universitário.