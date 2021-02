Com 50 dias de mandato, 6 dos 19 vereadores ainda não apresentaram projetos de lei

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores de Americana completaram nesta sexta-feira(19), 50 dias do mandato. Dos 19, apenas 11 apresentaram projetos de lei de acordo com o levantamento feito pelo Portal de Americana através do portal da transparência da Câmara Municipal de Americana.

Não apresentaram projetos os vereadores Léo da Padaria(PV), Dr. Otto Kinsui(Cidadania), Pastor Miguel Pires(Republicanos), Wagner Rovina(PV), Leonora do Postinho(PDT) e o presidente da casa, Thiago Martins(PV).

Lidera o ranking de projetos apresentados os vereadores Vagner Malheiros(PSDB) com 5 projetos, Juninho Dias (MDB) e Gualter Amado(Republicanos) com 3 proposituras, já Marschelo Meche(PSL) tem 2 propostas de lei.

Já os vereadores Leco(Podemos), Lucas Leoncine(PSDB), Professora Juliana(PT), Dr. Daniel(PDT), Silvio Dourado(PL), Nathália Camargo(Avante), Marcos Caetano(PL) e Thiago Brochi(PSDB), apresentaram 1 proposta cada. Fernando da Farmácia(PTB), Leoncine e Gualter apresentaram uma propositura em conjunto. Ao todo há 22 projetos apresentados por membros do legislativo.