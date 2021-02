Juninho pede ao prefeito incentivos para abertura de nova agência bancária no Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Vereador Juninho Dias encaminhou nesta quinta-feira(18), um ofício à Prefeitura Municipal solicitando incentivo público para instalação de uma agência bancária ou casa lotérica na região do bairro Antônio Zanaga. A unida unidade bancária do bairro, o Banco do Brasil, vai fechar sua unidade.

“Como morador do bairro, eu sei a dificuldade de locomoção para outros locais e também o quanto o fechamento da agência do Banco Brasil prejudicou muito quem precisa pagar contas de água e energia elétrica, por exemplo. Sugeri ao Prefeito Chico Sardelli buscar alternativas com as instituições bancárias que já atuam na cidade. O Zanaga não pode ficar sem esse serviço”, disse o vereador.

No mês passado, Juninho encaminhou ao Banco do Brasil um ofício solicitando a reconsideração do fechamento da unidade da Av. Cecília Meireles, mas o pedido foi negado pela instituição bancária sob a justificativa de ações estratégicas da empresa e aumento do uso dos serviços eletrônicos.

O parlamentar aponta que o melhor caminho é a parceria entre a prefeitura e essas empresas para que se possa buscar essas soluções com agências que já atuam na cidade.