FAM promove trote solidário drive-thru neste sábado

A Faculdade de Americana realiza no próximo dia 20 de fevereiro, das 9h às 12h, o primeiro Drive-Thru Solidário em prol de 400 famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana. O Drive-Thru FAM arrecadará alimentos como: arroz, feijão, trigo, farinha de mandioca, macarrão, óleo e molho de tomate. A entrega dos alimentos será pelo estacionamento da portaria 5 – Avenida Joaquim Boer, 733.

O evento faz parte da ação “#Somos todos Americana”, que reúne Instituições de Ensino particular do município na busca por arrecadar alimentos para quem mais precisa. Os alunos que participarem da ação receberão duas horas de atividade complementar. As doações são abertas também para a comunidade.

“Esta é uma ação importante e inédita na cidade. Sabemos o quanto é forte o setor educacional em Americana e chegou a hora dos alunos e colaboradores ajudarem essas famílias em vulnerabilidade e mostrar que juntos somos mais fortes. Pedimos também para a população que puder doar, que participe e divulgue o evento”, disse o gerente comercial e marketing, Eryvelton Baldin.