Com apenas um projeto, sessão da Câmara de SBO é marcada por discussão sobre evento LGBTQIA+

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com apenas um projeto de lei na pauta, a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, desta terça-feira(28), foi marcada pela discussão de um evento LGBTQIA+ que deve acontecer na cidade.

Felipe Corá (Patriota), Eliel Miranda (PSD) e Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus (Avante), entre outros, discursaram contra a realização do Festival Mix Music, que acontece no dia 02 de outubro próximo, a partir das 16h, no Teatro Municipal Manoel Lyra.

O evento, que contará shows das drags queen Silvetty Montilla e Sasha Zimmer e da DJ Grá Ferreira, além de sessão especial de curtas LGBTQIA+, é financiado através do PROAC (Programa de Ação Cultural).

Corá, que é autor de moção em que manifesta repúdio à Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado de São Paulo, nas pessoas do prefeito Rafael Piovezan e do governador João Doria, por suposto gasto de dinheiro público, voltou a criticar a realização do evento e disse que o tetro não deve ser cedido pela prefeitura para a realização do festival.

“Eu respeito totalmente a orientação seja de qualquer indivíduo, a discussão aqui não é por uma militância política”, declarou.

Durante a sessão, foi aprovado o Projeto de Lei nº 179/2021, que inclui o evento Setembro Dourado no Calendário Oficial do Município