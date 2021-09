Maria Giovana afirma que falta atuação dos vereadores Daniel e Leonora do PDT

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-vereadora de Americana e presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista, Maria Giovana Fortunato, criticou a falta de atuação dos vereadores da bancada do partido, Daniel Cardoso e Leonora Périco, na Câmara Municipal de Americana. A crítica aconteceu durante uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira(28).

Questionada sobre a falta de protagonismo dos vereadores Daniel e Leonora Périco, no caso que envolve os respiradores do Hospital Municipal de Americana, Giovana afirmou ‘sem dúvidas’ que faltou atuação, já que as denúncias partiram dela, que é a presidente local da sigla.

“Tanto é que nós cobramos e seguimos cobrando dessa maneira. O partido tem esse entendimento e, é motivo de debate interno, para que haja protagonismo maior neste sentido”, afirmou.

Maria lembrou que os respiradores que eram usados em Americana, continuam sendo usados em outras cidades. Sem detalhar os municípios, Maria afirmou que há cerca de 100 aparelhos em uso.

Na câmara, o vereador Daniel só se manifestou sobre o assunto após sua esposa Adriana Polito, que ocupava o cargo de Diretora Técnica do HM, ser demitida do cargo na administração. Leonora nunca se posicionou publicamente sobre o tema.