Com entrada gratuita, Parque dos Dinossauros fica a 50 minutos de Americana

Os amantes da pré-história e da geologia têm agora um motivo a mais para explorar o interior paulista. O Parque da Rocha Moutonnée, situado na cidade de Salto, a apenas 80 km de Americana, reabriu suas portas para o público com atrações impressionantes que contam a história da Terra e seus habitantes milhões de anos atrás.

Com uma área extensa de 43.338 metros quadrados, o Parque da Rocha Moutonnée é um tesouro geológico que transporta os visitantes através das eras geológicas e da evolução da vida no planeta. O grande destaque é uma rocha de granito róseo com 600 milhões de anos, que exibe marcas da era glacial ocorrida há 300 milhões de anos, revelando os traços das geleiras que a moldaram. Ao lado desta rocha, os visitantes podem encontrar uma rocha sedimentar de Tilito, uma evidência do passado glacial.

As réplicas de dinossauros também são um ponto alto do parque, com o Tricerátops de mais de sete metros e o Braquiossauro, impressionante com seus 15 metros de altura, considerado uma das maiores réplicas do país. Além disso, a Caverna dos Hominídeos narra a história dos primeiros habitantes humanos do planeta.

Uma modernização recente das réplicas de dinossauros pelo artista Bruno Rivaben trouxe um toque especial às esculturas, com pinturas que conferem um “efeito Monalisa” nos olhos das criaturas, criando a sensação de que elas estão sempre observando os visitantes.

O melhor de tudo é que a entrada no Parque Rocha Moutonnée é gratuita, tornando essa experiência educativa acessível a todos. No entanto, é necessário realizar um cadastro prévio pelo site Sympla para garantir o horário de visitação, clique aqui para acessar o site.

O Parque Rocha Moutonnée está aberto de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h30, e está convenientemente localizado na Rodovia Rocha Moutonnée, s/nº, no bairro Salto de São José. Uma oportunidade única para explorar o passado da Terra e as criaturas que um dia dominaram nosso planeta, tudo a uma curta distância de Americana.