Polícia flagra descarte de esgoto do Iate Clube de Americana na represa; homem foi preso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Policiais civis da Delegacia Seccional de Americana (Deinter 9), prendem em flagrante, na quinta-feira (28), um homem, que seria diretor do condomínio, pela prática de crime ambiental no Iate Clube de Americana.

Após receberem diversas denúncias acerca da prática de crimes ambientais nas dependências do clube, os policiais, com o apoio da Vigilância Sanitária, diligenciaram até o local para verificação.

No decorrer das apurações, foi constatado que o esgoto do local não apresentava nenhum maquinário em correto funcionamento, ocasionando o descarte de resíduos diretamente na represa de Salto Grande, que abastece o sistema de água do município de Americana.