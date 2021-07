Com mais de seis meses de mandato, 5 vereadores ainda não apresentaram projetos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 30 de junho, os vereadores de Americana completaram seis meses ocupando as cadeiras para qual foram eleitos na Câmara Municipal de Americana – com exceção do vereador Dr. Otto, que é suplente e assumiu a vaga na ausência do titular.

De acordo com o levantamento feito pelo Portal de Americana, nesta quarta-feira(7), através do sistema de transparência da Câmara, dos 19 vereadores, 5 ainda não apresentaram projetos de lei: Dr. Otto Kinsui (Cidadania), Leonora Périco(PDT), Leo da Padaria(PV), Nathália Camargo(Avante) e Wagner Rovina(PV). Atualmente o salário dos vereadores é R$ 10.305,64 por mês.

O levantamento feito por este site registrou apenas projetos apresentados e que ainda estão em tramitação ou que já foram aprovados. Os PL retirados de tramitação pelo autor não foram incluídos. Este é o caso da vereadora Nathália, que apresentou um texto para proibir o apito do trem, mas recuou da proposta.

Na contramão dos que nada apresentaram, há os vereadores Thiago Brochi(PSDB) e Gualter Amado(Republicanos), que aparecem com 5 propostas de projetos de lei. Juninho Dias(MDB), Marcos Caetano(PL) e Professora Juliana(PT) apresentaram quatro projetos cada.

Número de projetos apresentados de janeiro a junho de 2021

5 projetos

Gualter Amado

Thiago Brochi

4 projetos

Marcos Caetano

Professora Juliana

Juninho Dias

3 projetos

Dr. Daniel Cardoso

Lucas Leoncine

Marschelo Meche

Pr. Miguel Pires

2 projetos

Vagner Malheiros

1 projeto

Leco Soares

Fernando da Fármacia

Silvio Dourado

Thiago Martins

Nenhum projeto

Léo da Padaria

Leonora Périco

Nathália Camargo

Otto Kinsui

Wagner Rovina