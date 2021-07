Comércio de Americana funciona em horário especial nesta sexta-feira

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comércio de Americana – Centro e bairros – estará aberto em horário especial na próxima sexta-feira, dia 9 de julho, feriado estadual. Os estabelecimentos estarão atendendo das 9 às 15 horas.

“É mais uma oportunidade para os consumidores fazerem suas compras, principalmente considerando que se trata de ‘semana de pagamento’”, comenta Wagner Armbruster, presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

“Os lojistas continuam seguindo todos os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus. Com o comércio mais tempo aberto, os consumidores conseguem se distribuir e evitar aglomerações, fazendo suas compras com conforto e segurança”, explica Armbruster.