Com o intuito de dar voz à todos os públicos “Chama Podcast” é lançado na região

Com o intuito de contar histórias da região, o Chama Podcast ganhou a internet nas últimas semanas. O programa que já completou seis episódios é o primeiro da região a ser produzido em estúdio com entrevistas ao vivo.

Com o slogan “dando voz a todos” já contou com participações de:

Phferroarte do ramo de armas artesanais, Willian Turtera radialista e DJ, Rennan que é cantor pagode, do piloto de drift Vinicius trindade e da dupla Wallace e Vesgo figuras do TikTok.

Para os próximos episódios, o Chama vai receber o lutador e campeão mundial de MuaiThay, Luan Chileno, os DJs Andreza Matos e Luiizão, o empreendedor Luís Santichio, Beifous Youtuber e o guarda municipal Sérgio Evangelista.

O Projeto é idealizado e conduzido por Maurício Soares e Rafael Ornaghi chegou a região inspirado em um formato gringo de entrevistas. Os hosts garantes que o espaço está aberto para todos os públicos e assuntos.

O Podcast está disponível no perfil do Instagram @chama_pod_cast (clique aqui), Facebook.com/chamapodcast (clique aqui) e no Youtube (veja aqui). Os interessados em participar das entrevistas podem entrar em contato pelas redes sociais ou pelo WhatsApp (19) 99258-5603.