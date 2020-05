Comércio de Americana poderá abrir das 9h às 18h durante 4 horas

O Prefeito de Americana publicou na tarde deste sábado(30), em Edição Extraordinária do Diário Oficial, o decreto que define as regras para a retomada do comércio na cidade a partir desta segunda-feira(1).

O decreto limita o funcionamento das lojas e demais setores em 4 horas, mas não estabelece o horário de funcionamento, podendo cada lojista abrir no horário que achar melhor.

Americana está no ‘fase 2’ onde é permitida a abertura do o comércio varejista, escritórios, imobiliárias e concessionárias, conforme o decreto estadual.

O decreto pode ser acessado no site oficial da prefeitura, clique aqui.