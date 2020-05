Portal lança novo site com layout mais moderno e rápido

O Portal de Americana lançou neste domingo(31), seu novo site. O novo sistema é muito mais moderno e atualizado traz seções atualizadas sobre os mais diversos assuntos, entre eles, política, cidades e entretenimento.

O Portal que é visto por milhares de pessoas ganhou uma repaginação, oferecendo muito mais destaque as notícias locais e possibilitando ao leitor o acesso mais rápido as informações.

As cores, o formato da notícia e a navegabilidade foram pensados para uma melhor leitura através de celulares. “A nossa ideia é facilitar a leitura das notícias, oferecendo um layout mais clean e elegante. O maior acesso do Portal é feito através de celulares e agora ficou muito mais confortável a leitura”, conta Willian Moreira, editor do Portal.

Outro destaque do site será uma área dedicada para as Eleições 2020. A página com as informações sobre pré-candidatos e a corrida eleitoral entrará no ar nos próximos dias.

A ‘nova cara’ do site também levou em conta a exibição dos anunciantes. “O posicionamento dos anúncios segue uma estratégia pensada para aumentar ainda mais a visibilidade das marcas parceiras sem prejudicar a leitura”, afirmou o editor.