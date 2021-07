Confira a programação do cinema Multiplex de 15 a 21 de julho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as estreias desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o longa Space Jam. Confira a programação de 15 a 21 de julho.

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens.

Sala 1

Space Jam

13H50 16h20 Dub (Sáb/Dom)

18H20/20h40 (Diariamente)*Sessão não exibida na quarta-Feira

Um Lugar silencioso 2 Dublado

20:40* Quarta feira

Sala 2

Os croods 2

14H10 ( Sáb/Dom)

Os croods 17h30 (Diariamente)

Velozes e Furiosos 19h30 Dub (Diariamente)

Sala 3

Viuva negra 13:40 /16h10 Dub (Sáb e Dom)

Viuva negra 18H30 Dub. ( Diariamente)

Viúva Negra 21H00 Leg. ( Diariamente)*Sessão não exibida na quarta feira*

Um lugar Silencioso 2 Dublado

21H00

Sala 4

Velozes e Furiosos

13H50 16h20 Dub ( Sáb e Dom)

Velozes e Furiosos 18H40 dub (Diariamente)*Sessão na exibida na Quarta Feira*

Um lugar silencioso 2

19H00*Quarta feira

Viúva Negra 21h10 Dub (Diariamente)