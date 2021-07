Pela primeira vez, Câmara Municipal de Americana suspende o recesso de julho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana aprovou durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 15, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o Projeto de Resolução Nº 4/2021, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a suspensão do recesso parlamentar de 16 a 31 de julho de 2021. Esta será a primeira vez que o Legislativo americanense suspende o recesso e prossegue com as atividades normalmente até o final do ano.

Previsto na Lei Orgânica do Município, o recesso interrompe as sessões ordinárias e os prazos regimentais por quinze dias. O projeto é de autoria dos vereador Thiago Martins (PV), presidente da casa, Nathália Camargo (Avante), primeira secretária e Thiago Brochi (PSDB), segundo secretário.

A Câmara já teve suspensas as sessões ordinárias e prazos regimentais entre 15 de março a 11 de abril de 2021, em virtude do elevado número de contágios e internações no município em decorrência da pandemia de Covid-19, necessitando a adoção de medidas mais restritivas.

De acordo com o presidente da Câmara, apesar de não ter ocorrido sessões neste período, os vereadores não deixaram de realizar seu trabalho, fazendo-o por outros meios. “Agora, com a evolução da vacinação, a ampliação das testagens, diminuição no número de casos e internações, o recesso é desnecessário”, comentou.

Martins estuda a possibilidade de apresentar um Projeto de Emenda a Lei Orgânica para cancelar de forma definitiva o recesso do meio do ano. “Sou a favor de, junto com os demais pares, apresentarmos esse projeto. Estamos em um momento em que precisamos dar credibilidade à política, trazer a população para perto da Câmara, dos vereadores, a fim de que acompanhem o nosso trabalho, afinal estamos aqui como representantes deles, trabalhando pela cidade. O nosso trabalho deve ser contínuo”, concluiu.