Corá desiste de ser candidato a deputado e decide apoiar Molina

O vereador barbarense, Felipe Corá (Patriotas), declarou nesta quinta-feira (8) apoio à pré-candidatura a deputado estadual do empresário Ricardo Molina (Republicanos).

Felipe Corá disputou sua primeira eleição em 2020, quando conquistou uma cadeira no legislativo barbarense. Além do apoio, Corá, que é coordenador regional da pré-campanha a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, também entrou para o time de coordenação da pré-campanha de Molina. Com essa decisão, Corá abre mão de ser candidato a deputado

estadual.

“Tenho orgulho em declarar oficialmente meu apoio ao pré-candidato a deputado estadual, meu amigo Molina. Defendemos as mesmas bandeiras e valores e tenho convicção que Molina e Tarcísio representam a transformação de SP”, disse Corá.

Para Molina, Corá deu um grande passo pensando na região. “É importante somarmos forças para o bem da nossa região e a decisão do Corá vem ao encontro deste propósito. Tenho certeza que abrir mão de sua candidatura a estadual foi uma decisão difícil para ele e este gesto significa muito para a nossa pré-campanha”, disse Molina.