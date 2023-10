Corpo em decomposição é encontrado no Jardim Pérola

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira (25), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, o corpo de uma mulher em sem a cabeça e estado avançado de decomposição foi descoberto.

Funcionários de uma empresa, programados para executar uma manutenção entre as Ruas do Chá e do Couro, próximo à Emei Professora Neuza Carleto, fizeram a macabra descoberta ao abrir uma caixa de telefonia subterrânea.

A Polícia Militar (PM) rapidamente isolou a área, tomando medidas para preservar o local do incidente. A Polícia Técnica foi acionada para conduzir investigações adicionais sobre as circunstâncias da morte. Até o momento, a vítima permanece sem identificação. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Americana para procedimentos de autópsia e identificação.