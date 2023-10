circo stankowich gold estreia em americana nesta sexta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, a cidade de Americana recebe o renomado Circo Stankowich Gold, considerado o circo mais antigo em atividade no Brasil e um dos maiores e mais tradicionais da América Latina. Com uma longa tradição circense, o espetáculo promete encantar o público local com números clássicos e exclusivos.

O Circo Stankowich Gold apresenta uma variada gama de atrações, incluindo malabaristas, trapezistas, arqueiros, palhaços e truques de mágica, resgatando o espírito tradicional do circo. Além disso, o público terá a oportunidade de testemunhar números especiais, como as “águas dançantes,” e o emocionante “Globo da Morte.” As apresentações têm uma duração média de duas horas, proporcionando entretenimento de alta qualidade.

Localizado na Rua Orlando Dei Santi, próximo à Rodoviária, o Circo Stankowich Gold oferecerá espetáculos de segunda a sexta-feira, sempre às 20h, com uma apresentação por dia. Aos sábados, domingos e feriados, o circo ampliará as opções de horário, com sessões às 15h30, 18h e 20h, totalizando três espetáculos diários para atender a demanda do público.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido:

Setor Prata: R$60,00 para adultos e R$30,00 para crianças.

Setor Ouro: R$80,00 para adultos e R$40,00 para crianças.

Setor VIP: R$120,00 para adultos e R$60,00 para crianças.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial do Circo Stankowich Gold, no endereço https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/stankowichgold, facilitando o acesso do público aos espetáculos.

Serviço:

Circo Stankowich Gold

Local: Rua Orlando Dei Santi, próximo à Rodoviária

Terça à Sexta: 20h

Sábado, Domingo e Feriados: 15h30, 18h e 20h

Ingressos disponíveis em https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/stankowichgold