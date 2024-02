Corpo em decomposição em canavial de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi descoberto em uma plantação de cana-de-açúcar na área do bairro Monte Verde, em Americana, nesta sexta-feira(10). De acordo com a Guarda Municipal, dois trabalhadores da Usina avistaram o corpo e alertaram as autoridades.

No local, as equipes encontraram o corpo entre as fileiras de cana, porém, devido ao estado de deterioração, não foi possível determinar se havia ferimentos causados por armas ou outras causas. Próximo ao cadáver foram encontrados um par de chinelos Havaianas pretos tamanho 39/40 e uma camisa de cor roxa com a inscrição Navy Flag.

Durante os procedimentos de perícia, uma etiqueta com um nome foi encontrada na camisa roxa, o que indicava que a vítima possivelmente residia em Americana e havia sido detida pela equipe Romu no dia 29 de janeiro de 2024 por importunação sexual.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Americana pela Funerária Pax.