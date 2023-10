Corpo encontrado sem as pernas em Santa Bárbara é de morador de Hortolândia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O corpo encontrado sem as pernas e em decomposição em um canavial, próximo a antiga Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, na sexta-feira (6), foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Americana, nesta terça-feira (10), como sendo de Maurício Silva Ferreira, de 24 anos.

A mãe, Fernanda Silva Bim, de 44 anos e o filho desapareceram no último dia 3, porém a mulher ainda não foi encontrada.

No dia do sumiço, a avó materna do jovem, uma idosa de 67 anos, foi encontrada com diversos ferimentos em sua residência no Jardim Amanda, Hortolândia. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde permanece internada.

O veículo de Maurício foi localizado no Jardim Campo Belo, em Campinas. A Polícia Civil (PC) está conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes do caso e encontrar respostas sobre o desaparecimento da mãe e os eventos que levaram à descoberta do corpo do jovem em estado de decomposição.